Visite-atelier Une figure à la proue Château de Brest Brest

Château de Brest Boulevard de la Marine Brest Finistère
Début : 2025-12-23 14:30:00
fin : 2025-12-23 16:00:00
2025-12-23
Sur les traces de Yves-Etienne Collet, les apprentis sculpteurs observent les œuvres et modèlent leur propre figure de proue.
Informations pratiques
Visite-atelier destinée aux enfants de 7 à 12 ans.
Durée 1h30.
Sur réservation en ligne. .
Château de Brest Boulevard de la Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 37 75 51
