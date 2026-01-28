Visite-atelier Une figure à la proue Château de Brest Brest
Visite-atelier Une figure à la proue
Château de Brest Boulevard de la Marine Brest Finistère
Début : 2026-02-17 14:30:00
fin : 2026-02-17 16:00:00
2026-02-17
Sur les traces de Yves-Etienne Collet, les apprentis sculpteurs observent les œuvres et modèlent leur propre figure de proue.
Informations pratiques
Visite-atelier destinée aux enfants de 7 à 12 ans.
Durée 1h30.
Ouverture des inscriptions le 29 janvier .
Château de Brest Boulevard de la Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 37 75 51
