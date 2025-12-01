Visite-atelier Une tasse pour Noël avec l’artiste Garance Créations Musée national Adrien Dubouché Limoges

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 EUR

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Noël au musée avec l’artiste Garance Créations . À l’occasion des fêtes de fin d’année, la porcelaine aussi se met sur son 31 ! Venez découvrir une belle sélection de tasses qui vous serviront d’inspiration pour un atelier de décoration sur porcelaine. Vous pourrez ensuite peindre votre propre tasse dans les ateliers du musée. Un cadeau idéal à offrir… ou à garder pour soi ! Les productions pourront être récupérées au musée quelques jours après l’activité.

Réservations conseillées sur cultival.fr. Effectif 10 participants .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

