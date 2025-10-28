Visite atelier Viens dessiner ton amphore à la sanguine Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Visite atelier Viens dessiner ton amphore à la sanguine Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement mardi 28 octobre 2025.

Visite atelier Viens dessiner ton amphore à la sanguine

Mardi 28 octobre 2025 à partir de 14h30. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 14:30:00

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-28

Visite atelier Viens dessiner ton amphore à la sanguine au Musée d’Histoire de Marseille.Enfants

Promène toi dans le musée et choisis une amphore que tu dessineras à la sanguine, technique qui permet de délimiter le dessin en lui donnant du relief grâce au jeu d’ombre et de lumière. À la renaissance italienne, cette technique était déjà parfaitement maîtrisée. Seras-tu être à la hauteur ?



• Enfants à partir de 7 ans accompagnés d’un adulte

• Durée 1h30

• Sur réservation au plus tard la veille de l’atelier musee-histoire@marseille.frou au 04 91 55 36 89 .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come and draw your own amphora with red chalk workshop at the Musée d’Histoire de Marseille.

German :

Besuch des Workshops Komm und zeichne deine Amphore mit Rötel im Musée d’Histoire de Marseille.

Italiano :

Vieni a disegnare la tua anfora con il gesso rosso presso il Musée d’Histoire de Marseille.

Espanol :

Taller Ven a dibujar tu propia ánfora con tiza roja en el Museo de Historia de Marsella.

L’événement Visite atelier Viens dessiner ton amphore à la sanguine Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-03 par Ville de Marseille