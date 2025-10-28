Visite atelier Viens dessiner ton amphore à la sanguine Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement
Mardi 28 octobre 2025 à partir de 14h30. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Visite atelier Viens dessiner ton amphore à la sanguine au Musée d’Histoire de Marseille.Enfants
Promène toi dans le musée et choisis une amphore que tu dessineras à la sanguine, technique qui permet de délimiter le dessin en lui donnant du relief grâce au jeu d’ombre et de lumière. À la renaissance italienne, cette technique était déjà parfaitement maîtrisée. Seras-tu être à la hauteur ?
• Enfants à partir de 7 ans accompagnés d’un adulte
• Durée 1h30
• Sur réservation au plus tard la veille de l’atelier musee-histoire@marseille.frou au 04 91 55 36 89 .
Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Come and draw your own amphora with red chalk workshop at the Musée d’Histoire de Marseille.
German :
Besuch des Workshops Komm und zeichne deine Amphore mit Rötel im Musée d’Histoire de Marseille.
Italiano :
Vieni a disegnare la tua anfora con il gesso rosso presso il Musée d’Histoire de Marseille.
Espanol :
Taller Ven a dibujar tu propia ánfora con tiza roja en el Museo de Historia de Marsella.
