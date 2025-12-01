Visite atelier Windows color Place Jean Fournier Plougastel-Daoulas

Visite atelier Windows color Place Jean Fournier Plougastel-Daoulas mardi 30 décembre 2025.

Visite atelier Windows color

Place Jean Fournier Espace Frézier Plougastel-Daoulas Finistère

Début : 2025-12-30 14:30:00

fin : 2025-12-30 15:30:00

2025-12-30

Participez à un atelier ludique et coloré pour découvrir le Windows Color ! A l’aide de peintures spéciales, créez vos propres décorations translucides à coller sur les vitres personnages en costume, fleurs, vitraux, motifs plus fantaisistes !

Informations pratiques

Rendez-vous à l’Espace Frézier de Plougastel

5 euros par participant, conseillé à partir de 6 ans

Réservation obligatoire auprès du musée (02.98.40.21.18 |

06-75-54-79-40, contact@museepaysplougastel.fr ou directement à la boutique du musée) .

Place Jean Fournier Espace Frézier Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 40 21 18

