Visite atelier Windows color Place Jean Fournier Plougastel-Daoulas

Début : 2025-12-30 14:30:00
fin : 2025-12-30 15:30:00
2025-12-30
Participez à un atelier ludique et coloré pour découvrir le Windows Color ! A l’aide de peintures spéciales, créez vos propres décorations translucides à coller sur les vitres personnages en costume, fleurs, vitraux, motifs plus fantaisistes !
Informations pratiques
Rendez-vous à l’Espace Frézier de Plougastel
5 euros par participant, conseillé à partir de 6 ans
Réservation obligatoire auprès du musée (02.98.40.21.18 |
06-75-54-79-40, contact@museepaysplougastel.fr ou directement à la boutique du musée) .
Place Jean Fournier Espace Frézier Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 40 21 18
