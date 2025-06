Visite atypique Le banquet médiéval – Asnières-sur-Vègre 5 juillet 2025 15:00

Sarthe

Visite atypique Le banquet médiéval 6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 15:00:00

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-07-05

2025-08-03

Des visites participatives ponctuées d’énigmes, jeux et autres surprises pour une découverte ludique de la fête au Moyen Âge.

Des ombres des celliers aux éclats de la grande tablée, entre jeux sensoriels et bouchées surprises, c’est un parcours gustatif ponctué d’énigmes sensorielles et de dégustations surprise qui vous attend ! Une visite sur les secrets culinaires des tables seigneuriales qui agiteront vos 5 sens.

> Accessible avec un billet du Manoir de La Cour sans supplément.

> Réservation conseillée .

6 Rue du Temple

Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

English :

Participative tours punctuated by riddles, games and other surprises, for a fun discovery of medieval festivities.

German :

Mitmachführungen mit Rätseln, Spielen und anderen Überraschungen für eine spielerische Entdeckung des Feierns im Mittelalter.

Italiano :

Visite partecipate scandite da indovinelli, giochi e altre sorprese, che offrono un modo divertente di scoprire le feste del Medioevo.

Espanol :

Visitas participativas salpicadas de acertijos, juegos y otras sorpresas, que ofrecen una forma divertida de descubrir las fiestas de la Edad Media.

