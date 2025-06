Visite atypique Le Moyen Âge, vérités ou clichés ? – Asnières-sur-Vègre 20 juillet 2025 15:00

Visite atypique Le Moyen Âge, vérités ou clichés ? 6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Des visites participatives ponctuées d’énigmes, jeux et autres surprises pour une découverte ludique de la fête au Moyen Âge

Le Moyen Âge, cette période ou les chevaliers en armure brillante sauvaient des princesses enfermées, condamnées à attendre dans les tours de châteaux froids et humides, pendant que les paysans, sales et pouilleux, mangeaient du pain rassis en regardant les sorcières étaient brûlées sur la place du village. Alors, Vrai ou Faux ?

Laissez-vous guider par nos médiateurs qui ont plus ou moins révisé leurs livres d’histoire. Saurez-vous reconnaitre la réalité historique des clichés qui sont toujours nombreux aujourd’hui ?

> Accessible avec un billet du Manoir de La Cour sans supplément. .

6 Rue du Temple

Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

English :

Participatory tours punctuated by riddles, games and other surprises for a fun discovery of medieval festivities

German :

Mitmachführungen mit Rätseln, Spielen und anderen Überraschungen für eine spielerische Entdeckung des Festes im Mittelalter

Italiano :

Visite partecipate scandite da indovinelli, giochi e altre sorprese per un modo divertente di scoprire le feste nel Medioevo

Espanol :

Visitas participativas salpicadas de adivinanzas, juegos y otras sorpresas para descubrir de forma lúdica las fiestas de la Edad Media

