Visite au Château de Boulbon Rue du Château Boulbon

Visite au Château de Boulbon

Du 17/09 au 05/10/2025 le mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Visites guidées à 11h et 15h. Rue du Château Château de Boulbon Boulbon Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Du 17 septembre au 5 octobre, profitez de l’ouverture exceptionnelle du Château de Boulbon pour le découvrir, mieux connaître son histoire, participez aux évènements culturels et conviviaux proposés par l’association Boulbon Château Passion.

L’association Boulbon Château Passion vous propose une série de visite pour mieux connaître l’histoire du monument et ce qu’ont révélé les déblaiements et consolidations réalisés par le propriétaire Mr de Lavergne. D’autre part, ils organisent des évènements sur la terrasse du château. .

Rue du Château Château de Boulbon Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 36 56 91 boulbonchateaupassion@gmail.com

English :

From September 17 to October 5, take advantage of the exceptional opening of the Château de Boulbon to discover it, learn more about its history, and take part in the cultural and convivial events organized by the Boulbon Château Passion association.

German :

Vom 17. September bis zum 5. Oktober können Sie die Sonderöffnung des Château de Boulbon nutzen, um es zu entdecken, seine Geschichte besser kennenzulernen und an den kulturellen und geselligen Veranstaltungen teilzunehmen, die vom Verein Boulbon Château Passion angeboten werden.

Italiano :

Dal 17 settembre al 5 ottobre, approfittate dell’apertura straordinaria del Castello di Boulbon per scoprirlo, conoscerne la storia e partecipare agli eventi culturali e sociali organizzati dall’associazione Boulbon Château Passion.

Espanol :

Del 17 de septiembre al 5 de octubre, aproveche la apertura excepcional del castillo de Boulbon para descubrirlo, conocer mejor su historia y participar en los actos culturales y sociales organizados por la asociación Boulbon Château Passion.

