Visite au cimetière : résistants, combattants, déportés Cimetière de Mulhouse Mulhouse

Visite au cimetière : résistants, combattants, déportés Dimanche 21 septembre, 14h00 Cimetière de Mulhouse Haut-Rhin

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

En hommage aux Mulhousiens(nes) résistants, combattants, déportés de la deuxième guerre mondiale, participez à une visite émouvante pour maintenir vivante leur mémoire.

Cimetière de Mulhouse 92-94 rue Lefèbvre, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Bourtzwiller Haut-Rhin Grand Est 06 77 97 76 33 https://www.memoire-mulhousienne.fr Le cimetière de Mulhouse est un livre d’histoire(s) à ciel ouvert. Il abrite les sépultures de nombreux personnages qui ont façonné l’histoire de la ville depuis le XVIIIᵉ siècle. Parking, autobus ligne C5

© Mémoire Mulhousienne