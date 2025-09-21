Visite au coeur de la nuit Place Marcadieu Bellocq

Visite au coeur de la nuit Place Marcadieu Bellocq dimanche 21 septembre 2025.

Visite au coeur de la nuit

Place Marcadieu Mairie Bellocq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Animation en occitan pour permettre à tous les amoureux ou curieux de la lenga nosta de venir écouter, parler tout en faisant (re)découvrir le territoire et ses acteurs.

A la découverte d’un tunnel celui qui a permis au train de relier pendant des années Puyoô à Salies en traversant une colline. Longtemps oublié sous les ronces, cet ouvrage est désormais de nouveau accessible. Il est maintenant utilisé par les cyclistes… et les chauves-souris. Venez découvrir son histoire, au travers d’anecdotes, de jeux, d’hier à aujourd’hui. Présenté par Joan Miquèu Dordeins.

Un repas partagé conclura la promenade. .

Place Marcadieu Mairie Bellocq 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 20 70 09 lo.topin.de.lenga@gmail.com

English : Visite au coeur de la nuit

German : Visite au coeur de la nuit

Italiano :

Espanol : Visite au coeur de la nuit

L’événement Visite au coeur de la nuit Bellocq a été mis à jour le 2025-08-31 par OT Coeur de Béarn