Visite au coeur de l’atelier Tréca Paris

7 rue René Moritz Reichshoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-08

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-08

Pour sa toute première participation aux JEMA, l’atelier historique de Tréca Paris basé à Reichshoffen ouvre ses portes au public et aux scolaires pour deux matinées d’immersion inédites au cœur de l’excellence du sommeil à la française.

Pour sa toute première participation aux Journées Européennes des Métiers d’Art JEMA, l’atelier historique de Tréca Paris basé à Reichshoffen (ALSACE BEDDING), ouvre ses portes au public et aux scolaires pour deux matinées d’immersion inédites au cœur de l’excellence du sommeil à la française. Pour faire écho au thème de cette édition 2026 Cœurs à l’ouvrage , venez découvrir le berceau emblématique de cette marque de literie de luxe française créée il y a 90 ans. 0 .

7 rue René Moritz Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est mdaniel@treca-paris.com

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English :

For its very first participation in JEMA, the historic Tréca Paris workshop based in Reichshoffen opens its doors to the public and schoolchildren for two mornings of unprecedented immersion in the heart of French sleep excellence.

L’événement Visite au coeur de l’atelier Tréca Paris Reichshoffen a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme de l’Alsace Verte