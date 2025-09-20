Visite « Au cœur des secrets de la Fabrication Ferroviaire » Technicentre Industriel Charentes Périgord – Saintes Saintes

Visite « Au cœur des secrets de la Fabrication Ferroviaire » Technicentre Industriel Charentes Périgord – Saintes Saintes samedi 20 septembre 2025.

Visite « Au cœur des secrets de la Fabrication Ferroviaire » Samedi 20 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Technicentre Industriel Charentes Périgord – Saintes Charente-Maritime

Gratuit. Groupe de 15 personnes max. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Plongez au cœur du savoir-faire ferroviaire !

Depuis 1877, le site de Saintes s’inscrit dans le paysage ferroviaire comme un acteur de référence. Longtemps dédié à la maintenance des trains, il a su se réinventer pour répondre aux nouveaux enjeux industriels en devenant un véritable site de production ferroviaire.

Le Technicentre SNCF de Saintes ouvre ses portes : découvrez notre site industriel avec nos ateliers de production, d’impression 3D ainsi que notre Supply Chain.

Plus de 140 ans d’histoire mêlant patrimoine, technique et innovation vous attendent.

Technicentre Industriel Charentes Périgord – Saintes 3 rue de Lormont 17100 Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 92 34 26 »}, {« type »: « email », « value »: « mediations.patrimoines@ville-saintes.fr »}] Depuis 1877, le site de Saintes s’inscrit dans le paysage ferroviaire comme un acteur de référence. Longtemps dédié à la maintenance des trains, il a su se réinventer pour répondre

aux nouveaux enjeux industriels.

En 2019, une transformation stratégique majeure a marqué un tournant : le site devient

un véritable centre de production, capable de concevoir et de fabriquer des pièces à forte valeur ajoutée pour l’ensemble du réseau SNCF.

Aujourd’hui rattaché au Technicentre Industriel Charentes Périgord, le site s’appuie sur un savoir-faire de plus d’un siècle, des compétences techniques pointues et un parc

machines performant pour produire en série, avec qualité et réactivité. Accès au parking visiteurs, présentation obligatoire au poste de garde.

Journées européennes du patrimoine 2025

© TICP Saintes