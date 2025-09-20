Visite au cœur du palais des ducs et des États de Bourgogne Palais des Ducs et des États de Bourgogne Dijon

Entrée libre | Si vous êtes concerné par un handicap moteur, merci de vous rendre au bureau accueil-informations de l’Hôtel de Ville se trouvant sous le passage du Logis du Roy (cour d’honneur).

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez de l’ouverture exceptionnelle des salons et salles de réception du Palais des Ducs et des États de Bourgogne. Construit pour accueillir les assemblées des États au XVIIe siècle, ce palais de style classique se compose d’un ensemble de salles de réception et de salons desservis par l’escalier des États, œuvre majeure de l’architecture française du XVIIIe siècle, due à Jacques Gabriel.

Parcourez librement les lieux de réception et les espaces de travail et de réunion du maire et de ses proches collaborateurs en empruntant l’escalier et la salle des États, les salons Hercule, de la Toison d’Or et de la Renommée, l’ancienne salle du conseil municipal et le salon bleu.

La Salle d’attente des mariages et la Salle des mariages sont deux salles gothiques qui appartenaient au logis construit pour le duc Philippe le Bon par l’architecte Jean Poncelet en 1450. La Salle d’attente des mariages est identifiée dans les archives comme étant la Salle ducale des joyaux tandis que l’actuelle Salle des mariages, plus longue à l’origine, constituait le cellier.

Plus d’informations : https://vimeo.com/378100661

Palais des Ducs et des États de Bourgogne Place de la Libération, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 85 26 https://patrimoine.dijon.fr/

Le Palais des Ducs et des États de Bourgogne à Dijon en Côte-d'Or est un ensemble architectural comprenant plusieurs parties imbriquées : la plus ancienne est le palais ducal des XIVe et XVe siècles, de style gothique, qui comprend encore un logis (bien visible depuis la place des Ducs), les cuisines ducales (cour de Bar) et deux tours : la tour de la terrasse, ou tour Philippe le Bon et la tour de Bar. La plus grande partie des bâtiments visibles aujourd'hui a cependant été bâtie au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, dans un style classique, avec le dessin de la place royale, aujourd'hui place de la Libération. Enfin, la façade du musée des Beaux-Arts, sur la place de la Sainte-Chapelle, a été élevée au XIXe siècle à l'emplacement de la Sainte-Chapelle de Dijon détruite en 1802. Cet ensemble, dans un remarquable état de conservation témoigne de presque un millénaire de vie politique à Dijon.

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/378100661 »}] Le Palais des Ducs et des États de Bourgogne à Dijon en Côte-d’Or est un ensemble architectural comprenant plusieurs parties imbriquées : la plus ancienne est le palais ducal des XIVe et XVe siècles, de style gothique, qui comprend encore un logis (bien visible depuis la place des Ducs), les cuisines ducales (cour de Bar) et deux tours : la tour de la terrasse, ou tour Philippe le Bon et la tour de Bar. La plus grande partie des bâtiments visibles aujourd’hui a cependant été bâtie au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, dans un style classique, avec le dessin de la place royale, aujourd’hui place de la Libération. Enfin, la façade du musée des Beaux-Arts, sur la place de la Sainte-Chapelle, a été élevée au XIXe siècle à l’emplacement de la Sainte-Chapelle de Dijon détruite en 1802. Cet ensemble, dans un remarquable état de conservation témoigne de presque un millénaire de vie politique à Dijon.

Le Palais fut l’un des sièges des souverains de l’État bourguignon, les ducs de Bourgogne. Classé au titre des Monuments historiques par la liste de 1862 et par arrêté de 1926, il abrite aujourd’hui la mairie de Dijon et le musée des Beaux-Arts de Dijon.

© Ludovic Charron / Ville de Dijon