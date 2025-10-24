Visite : Au cœur d’un vignoble engagé 11 Route de Chez Allard 16130 Segonzac. Segonzac

Visite : Au cœur d’un vignoble engagé 11 Route de Chez Allard 16130 Segonzac. Segonzac vendredi 24 octobre 2025.

Visite : Au cœur d’un vignoble engagé Vendredi 24 octobre, 10h00 11 Route de Chez Allard 16130 Segonzac. Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-24T10:00:00 – 2025-10-24T12:00:00

Fin : 2025-10-24T10:00:00 – 2025-10-24T12:00:00

Partez à la rencontre d’une viticultrice, Sonia Sicaire, engagée dans la transition environnementale de la filière Cognac

Organisé dans le cadre de la 3ème édition du festival Ban de la distillation. Programme sur https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme

11 Route de Chez Allard 16130 Segonzac. 16130 Segonzac. Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme »}] [{« link »: « https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme »}]

Partez à la rencontre d’une viticultrice, Sonia Sicaire, engagée dans la transition environnementale de la filière Cognac