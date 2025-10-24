Visite : au cœur d’un vignoble engagé 8 Chez Guionnet, 16120 Bellevigne Bellevigne

Visite : au cœur d’un vignoble engagé 8 Chez Guionnet, 16120 Bellevigne Bellevigne vendredi 24 octobre 2025.

Visite : au cœur d’un vignoble engagé Vendredi 24 octobre, 14h00 8 Chez Guionnet, 16120 Bellevigne Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-24T14:00:00 – 2025-10-24T16:00:00

Fin : 2025-10-24T14:00:00 – 2025-10-24T16:00:00

Partez à la rencontre d’un viticulteur, Guillaume Duluc, engagé dans la transition environnementale de la filière Cognac

Organisé dans le cadre de la 3ème édition du festival Ban de la distillation. Programme sur https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme

8 Chez Guionnet, 16120 Bellevigne 16120 Bellevigne Bellevigne 16120 Éraville Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme »}] [{« link »: « https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme »}]

Partez à la rencontre d’un viticulteur, Guillaume Duluc, engagé dans la transition environnementale de la filière Cognac