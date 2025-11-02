VISITE AU CRAC AVEC TON DOUDOU Sète
VISITE AU CRAC AVEC TON DOUDOU
26, quai Aspirant Herber Sète Hérault
Une visite tout en douceur où les plus petit·e·s font visiter l’exposition à leur doudou. Entre verbalisation de ses sensations, moments de jeux et d’histoires, découvrez l’art en famille.
Ton Doudou s’invite au Crac !Une visite tout en douceur où les plus petit·e·s font visiter l’exposition à leur doudou. Entre verbalisation de ses sensations, moments de jeux et d’histoires, découvrez l’art en famille.Pssst ! Viens avec ton Doudou, sinon on t’en prêtera un !Gratuit sur inscription par téléphone au 04 67 74 94 37 ou par courriel inscription.crac@laregion.frPhoto Visite Au Crac avec ton doudou (c) Crac Occitanie. .
26, quai Aspirant Herber Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 94 37 inscription.crac@laregion.fr
English :
A gentle visit in which the little ones take their doudou on a tour of the exhibition. Between verbalizing sensations, games and stories, discover art as a family.
German :
Ein sanfter Besuch, bei dem die Kleinsten ihr Kuscheltier durch die Ausstellung führen. Zwischen der Verbalisierung ihrer Empfindungen, Spielen und Geschichten entdecken Sie die Kunst mit der ganzen Familie.
Italiano :
Una visita delicata in cui i più piccoli accompagnano il loro peluche alla scoperta della mostra. Esprimendo i loro sentimenti a parole, giocando e raccontando storie, potrete scoprire l’arte in famiglia.
Espanol :
Una visita amable en la que los más pequeños llevan a su peluche a recorrer la exposición. Expresando sus sentimientos con palabras, jugando y contando historias, podréis descubrir el arte en familia.
