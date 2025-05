Visite au crépuscule des Nouveaux Jardins de Louanne et K – Fécamp, 14 juin 2025 18:00, Fécamp.

Seine-Maritime

Visite au crépuscule des Nouveaux Jardins de Louanne et K Nouveaux Jardins de Louanne et K Fécamp Seine-Maritime

Début : 2025-06-14 18:00:00

fin : 2025-06-14 20:00:00

2025-06-14

2025-06-21

2025-07-12

2025-07-26

2025-08-15

2025-08-16

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

Les nouveaux jardins de Louanne et K vous offrent une expérience en parfaite harmonie avec la nature, en particulier lorsque le crépuscule enveloppe doucement les lieux.

À la tombée de la nuit, découvrez ces jardins où chaque plante semble capter la lumière douce du soir, tout en dégustant un thé aux saveurs d’ailleurs. Une promenade sensorielle, un moment de partage qui invite à la contemplation et à la sérénité.

Conditions

– Rendez-vous à 18h aux Nouveaux Jardins de Louanne et K.

– Réservation obligatoire.

– Le tarif comprend Visite du Parc, une boisson (café, thé ou vin) et une dégustation vietnamienne spéciale JLK.

– En cas de mauvaise météo, la visite pourrait être annulée.

Vous souhaitez privatiser cet atelier ? Envoyez un mail à groupes@fecamptourisme.com

Nouveaux Jardins de Louanne et K

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 28 84 62 groupes@fecamptourisme.com

English : Visite au crépuscule des Nouveaux Jardins de Louanne et K

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

The new gardens of Louanne and K offer an experience in perfect harmony with nature, especially when twilight gently envelops the site.

As night falls, discover these gardens where each plant seems to capture the soft evening light, while sipping a tea with flavors from elsewhere. A sensory stroll, a moment of sharing that invites contemplation and serenity.

Conditions

– Meet at 6pm at Les Nouveaux Jardins de Louanne et K.

– Reservations required.

– Price includes: Park visit, one drink (coffee, tea or wine) and a special JLK Vietnamese tasting.

– In case of bad weather, the visit may be cancelled.

Would you like to book this workshop? Send an e-mail to groupes@fecamptourisme.com

German :

OUTDOOR-TREFF

Die neuen Gärten von Louanne und K bieten Ihnen ein Erlebnis in perfekter Harmonie mit der Natur, vor allem wenn die Dämmerung die Umgebung sanft umhüllt.

Entdecken Sie bei Einbruch der Dunkelheit diese Gärten, in denen jede Pflanze das sanfte Licht des Abends einzufangen scheint, während Sie einen Tee mit Aromen aus anderen Ländern genießen. Ein Spaziergang für die Sinne, ein gemeinsamer Moment, der zur Kontemplation und Gelassenheit einlädt.

Bedingungen:

– Treffpunkt um 18 Uhr in den Neuen Gärten von Louanne und K.

– Eine Reservierung ist erforderlich.

– Der Preis umfasst: Besuch des Parks, ein Getränk (Kaffee, Tee oder Wein) und eine spezielle vietnamesische JLK-Verkostung.

– Bei schlechtem Wetter könnte der Besuch abgesagt werden.

Möchten Sie diesen Workshop privatisieren? Senden Sie eine E-Mail an groupes@fecamptourisme.com

Italiano :

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

I nuovi giardini di Louanne e K vi offrono un’esperienza in perfetta armonia con la natura, soprattutto quando il crepuscolo avvolge dolcemente il sito.

Al calar della sera, scoprite questi giardini dove ogni pianta sembra catturare la tenue luce serale, sorseggiando un tè con sapori d’altrove. Una passeggiata sensoriale, un momento di condivisione che invita alla contemplazione e alla serenità.

Condizioni:

– Ritrovo alle 18.00 presso Les Nouveaux Jardins de Louanne et K.

– Prenotazione indispensabile.

– Il prezzo comprende: Visita del parco, una bevanda (caffè, tè o vino) e una degustazione speciale vietnamita JLK.

– In caso di maltempo, la visita potrebbe essere annullata.

Volete prenotare questo workshop? Inviate un’e-mail a groupes@fecamptourisme.com

Espanol :

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

Los nuevos jardines de Louanne y K le ofrecen una experiencia en perfecta armonía con la naturaleza, especialmente cuando el crepúsculo envuelve suavemente el lugar.

Al caer la noche, descubra estos jardines donde cada planta parece captar la suave luz vespertina, mientras saborea un té con sabores de otros lugares. Un paseo sensorial, un momento de convivencia que invita a la contemplación y la serenidad.

Condiciones

– Encuentro a las 18:00 h en Les Nouveaux Jardins de Louanne et K.

– Imprescindible reservar.

– El precio incluye Una visita al Parque, una bebida (café, té o vino) y una degustación vietnamita especial JLK.

– En caso de mal tiempo, la visita puede cancelarse.

¿Desea reservar este taller? Envíe un correo electrónico a groupes@fecamptourisme.com

