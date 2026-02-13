Visite Au fil de l’eau à Pontailler-sur-Saône rue de la Chanois Pontailler-sur-Saône
Visite Au fil de l’eau à Pontailler-sur-Saône rue de la Chanois Pontailler-sur-Saône mercredi 15 juillet 2026.
Visite Au fil de l’eau à Pontailler-sur-Saône
rue de la Chanois Plage de Pontailler Pontailler-sur-Saône Côte-d’Or
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 17:00:00
fin : 2026-07-15 19:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-21
Envie d’une sortie ludique en kayak ? Accompagné d’un conseiller en séjour, profitez d’une balade sur la Saône pour découvrir, à travers un récit, la faune et la flore présentes le long des cours d’eau, mais aussi l’histoire du patrimoine environnant. .
rue de la Chanois Plage de Pontailler Pontailler-sur-Saône 21270 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 34 46 contact@capvaldesaone-tourisme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite Au fil de l’eau à Pontailler-sur-Saône
L’événement Visite Au fil de l’eau à Pontailler-sur-Saône Pontailler-sur-Saône a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Cap Val de Saône