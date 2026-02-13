Visite Au fil de l’eau à Pontailler-sur-Saône rue de la Chanois Pontailler-sur-Saône

Visite Au fil de l’eau à Pontailler-sur-Saône

rue de la Chanois Plage de Pontailler Pontailler-sur-Saône Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 17:00:00

fin : 2026-07-15 19:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-21

Envie d’une sortie ludique en kayak ? Accompagné d’un conseiller en séjour, profitez d’une balade sur la Saône pour découvrir, à travers un récit, la faune et la flore présentes le long des cours d’eau, mais aussi l’histoire du patrimoine environnant. .

rue de la Chanois Plage de Pontailler Pontailler-sur-Saône 21270 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 34 46 contact@capvaldesaone-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite Au fil de l’eau à Pontailler-sur-Saône

L’événement Visite Au fil de l’eau à Pontailler-sur-Saône Pontailler-sur-Saône a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Cap Val de Saône