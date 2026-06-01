Visite au jardin de Dominique à Laneuville, Le jardin de Dominique, Laneuville-sur-Meuse

Visite au jardin de Dominique à Laneuville Dimanche 7 juin, 09h00 Le jardin de Dominique Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Le jardin de Dominique Landragin, c’est un jardin où l’humour et le romantisme ont pris le parti de se côtoyer, tout comme le potager et les massifs fleuris qui se regardent en se lançant des œillades.

« Bienvenue dans mon jardin au naturel ! »

Et Dominique Landragin fait partie des jardiniers meusiens qui ouvrent leur jardin, tous jardinent au naturel.

Le jardin de Dominique 4, route de Wiseppe 55700 Laneuville-sur-Meuse Laneuville-sur-Meuse 55700 Meuse Grand Est 0683292547 Le Jardin de Dominique s’ouvre devant la maison, mais la partie qui offre de belles perspectives se situe à l’arrière et donne sur la campagne environnante.

On y trouve une partie potager et une partie jardin d’agrément en pelouse naturelle. C’est un jardin qui porte quelques arbres fruitiers et des massifs d’annuelles et de vivaces qui viennent dessiner des galbes dans la végétation. Banc, table, chaises, colonnes fleuries, cadres donnent du relief à ce terrain plat. Nichoirs, gîtes, hôtels à insectes, bois morts, petit bassin, haies accueillent l’avifaune et la faune locale et contribuent à la lutte intégrée.

Le jardin de Dominique Landragin, c’est un jardin où l’humour et le romantisme ont pris le parti de se côtoyer, tout comme le potager et les massifs fleuris qui se regardent en se lançant des « mon…

Dominique Landragin