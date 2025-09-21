Visite au lever du soleil (petit déjeuner) Chenonceaux

Visite au lever du soleil (petit déjeuner) Chenonceaux dimanche 21 septembre 2025.

Visite au lever du soleil (petit déjeuner)

Chenonceaux Indre-et-Loire

Tarif : 45 – 45 – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 07:00:00

fin : 2025-09-21 10:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Découvrez le Château de Chenonceau avant l’ouverture au public !

Au lever du jour, le château et son domaine nous offrent un moment suspendu quand les premiers rayons du soleil traversent la brume stagnante sur le Cher.

Au détour d’une visite guidée, appréciez Chenonceau comme vous ne l’avez jamais vu…

La visite se ponctue par un petit-dejeuner avec vue imprenable sur le château.

Rendez-vous à 7h00 aux grilles du château

durée environ 3h00 45 .

Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@chenonceau.com

English :

Discover Château de Chenonceau before it opens to the public!

At dawn, the château and its grounds offer us a moment of suspension as the first rays of sunlight break through the stagnant mist on the Cher River.

German :

Entdecken Sie das Schloss Chenonceau vor der Öffnung für die Öffentlichkeit!

Bei Tagesanbruch bieten uns das Schloss und sein Anwesen einen Moment der Stille, wenn die ersten Sonnenstrahlen durch den auf dem Cher stehenden Dunst dringen.

Italiano :

Scoprite il castello di Chenonceau prima dell’apertura al pubblico!

All’alba, il castello e il suo parco ci offrono un momento di animazione sospesa, quando i primi raggi di sole squarciano la nebbia stagnante sullo Cher.

Espanol :

Descubra el castillo de Chenonceau antes de su apertura al público

Al amanecer, el castillo y su recinto nos ofrecen un momento de animación suspendida cuando los primeros rayos de sol se abren paso entre la bruma estancada del Cher.

