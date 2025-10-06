Visite au Louvre : à la découverte des figures de sorcières Musée du Louvre Paris

Cette visite guidée propose d’explorer les représentations des sorcières dans l’art, de l’Antiquité aux époques modernes.

Au fil des salles, les participants découvriront :

Des œuvres emblématiques mettant en scène la sorcellerie et ses symboles.

L'évolution des regards portés sur ces figures, entre fascination et crainte.

Une réflexion culturelle et historique, pour comprendre comment l'art a façonné l'image de la sorcière dans l'imaginaire collectif.

Un parcours captivant qui mêle histoire, symboles et émotions, au cœur des plus grands musées du monde.

Le lundi 06 octobre 2025

de 10h00 à 12h00

gratuit

Inscriptions auprès du club séniors Les Reculettes

Tél. 01 45 87 16 76

Public adultes. A partir de 55 ans.

Musée du Louvre Entrée Richelieu via l’accès rue de Rivoli 75011 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris