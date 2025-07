Visite au magasin de producteurs Délices de Saintonge Rencontres & Découvertes locales Délices de Saintonge regroupement de producteurs Jonzac

Délices de Saintonge regroupement de producteurs 3 ter Avenue Faidherbe Jonzac Charente-Maritime

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

2025-07-17

Découvrez le regroupement de producteurs locaux à leur magasin coopératif « Les Délices de Saintonge », échangez avec les initiateurs du projet et terminez avec une dégustation 100% locale. Gratuit, sur réservation à l’office de tourisme.

Délices de Saintonge regroupement de producteurs 3 ter Avenue Faidherbe Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

English :

Discover the group of local producers at their cooperative store « Les Délices de Saintonge », chat with the project’s initiators and end with a 100% local tasting. Free, by reservation at the tourist office.

German :

Entdecken Sie den Zusammenschluss lokaler Erzeuger in ihrem Genossenschaftsladen « Les Délices de Saintonge », tauschen Sie sich mit den Initiatoren des Projekts aus und schließen Sie mit einer 100% lokalen Kostprobe ab. Kostenlos, mit Reservierung im Tourismusbüro.

Italiano :

Scoprite il gruppo di produttori locali nel loro negozio cooperativo « Les Délices de Saintonge », chiacchierate con i promotori del progetto e concludete con una degustazione 100% locale. Gratuito, su prenotazione presso l’ufficio del turismo.

Espanol :

Descubra al grupo de productores locales en su tienda cooperativa « Les Délices de Saintonge », charle con los iniciadores del proyecto y termine con una degustación 100% local. Gratuito, previa reserva en la oficina de turismo.

