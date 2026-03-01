Visite au Mesnil-Amey Le Mesnil-Amey
Visite au Mesnil-Amey Le Mesnil-Amey dimanche 22 mars 2026.
Visite au Mesnil-Amey
Le Château Le Mesnil-Amey Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 14:30:00
fin : 2026-03-22 16:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Voici les propositions de visites pour la fin du mois de mars.
Le 22 mars, nous visiterons au Mesnil-Amey, avec pour programme, une présentation de l’église du village et l’extérieur du château du lieu.
La présentation du château ne concerne que l’extérieur, visible de la route.
Histoire du lieu et quelques éléments du Patrimoine local.
Un parking est disponible derrière l’église, devant l’ancien presbytère. .
Le Château Le Mesnil-Amey 50570 Manche Normandie +33 6 13 13 93 06 patrimoine.ecritoire@hotmail.com
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English : Visite au Mesnil-Amey
L’événement Visite au Mesnil-Amey Le Mesnil-Amey a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Saint-Lô