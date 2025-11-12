Visite Au voleur ! Châteauroux
2 rue Descente des Cordeliers Châteauroux Indre
Tarif : 5.1 EUR
Début : Mercredi 2025-11-12
“ Au voleur ! “ Muni de votre lampe torche, profitez d’une visite nocturne exceptionnelle !
Accompagné de deux cambrioleuses professionnelles, découvrez l’histoire des vols qui ont agité le musée Bertrand depuis sa création.
Durée 1 heure Réservation obligatoire. 5.1 .
2 rue Descente des Cordeliers Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire
L’événement Visite Au voleur ! Châteauroux a été mis à jour le 2025-10-28 par BERRY