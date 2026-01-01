Visite Au voleur ! Châteauroux
2 rue Descente des Cordeliers Châteauroux Indre
Début : Mercredi 2026-01-21
“ Au voleur ! “ Muni de votre lampe torche, profitez d’une visite nocturne exceptionnelle !
Accompagné de deux cambrioleuses professionnelles, découvrez l’histoire des vols qui ont agité le musée Bertrand depuis sa création.
Durée 1 heure Réservation obligatoire via le site secretdefabrique36.fr 5.5 .
