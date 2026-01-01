Visite Au voleur ! Châteauroux

Visite Au voleur ! Châteauroux mercredi 21 janvier 2026.

2 rue Descente des Cordeliers Châteauroux Indre

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif de base plein tarif

Début : Mercredi 2026-01-21
2026-01-21

2026-01-21

“ Au voleur ! “ Muni de votre lampe torche, profitez d’une visite nocturne exceptionnelle !
Accompagné de deux cambrioleuses professionnelles, découvrez l’histoire des vols qui ont agité le musée Bertrand depuis sa création.
Durée 1 heure Réservation obligatoire via le site secretdefabrique36.fr 5.5  .

2 rue Descente des Cordeliers Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire  

