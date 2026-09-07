Visite audio « A la découverte des artisans de Vic-sur-Seille », Hôtel de la Monnaie, Vic-sur-Seille

Informations pratiques

Visite audio « A la découverte des artisans de Vic-sur-Seille » 19 et 20 septembre Hôtel de la Monnaie Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Partez à la découverte de cette Petite Cité de Caractère à travers une visite sonore originale, qui vous fera remonter le temps sur les traces des artistes et artisans ayant façonné son histoire. Guidé par la voix de Georges de La Tour, enfant du pays, explorez les rues de la ville et découvrez les savoir-faire qui ont fait la richesse de l’ancienne cité des évêques de Metz : peintres, boulangers, tanneurs et bien d’autres. À chaque étape, un nouveau récit vous dévoilera les secrets d’un métier, d’un lieu et d’un patrimoine exceptionnel. Laissez-vous porter par les voix du passé… et bonne visite à Vic-sur-Seille !

Hôtel de la Monnaie Place du Palais, 57630 Vic-sur-Seille Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est Au cœur de la cité des évêques, l’Hôtel de la Monnaie, daté de 1456, rénové en 2002-2003, accueille l’Office de Tourisme du Pays Saulnois. Ce splendide édifice de style gothique flamboyant rhénan porte un remarquable décor architectural : fenêtres à meneaux et croisillons, baies du rez-de-chaussée avec arcs en anse de panier, riches tympans sculptés, curieux balcon sur console et belle Vierge à l’Enfant dans la niche d’angle. Non accessible PMR

Partez à la découverte de cette _Petite Cité de Caractère_ à travers une visite sonore originale, qui vous fera remonter le temps sur les traces des artistes et artisans ayant façonné son histoire. :…

©OTPS