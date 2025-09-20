Visite audio-guidée de l’église Sainte Marguerite de Lucéram Eglise Sainte Marguerite de Lucéram Lucéram

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’église Ste Marguerite possède six retables du XVème siècle sur les neuf initiaux :

le plus grand, celui de Ste Marguerite et celui de St Pierre et St Paul sont attribués à Louis Bréa ; St Antoine de Padoue peint par Jean Canavesio ;

St Bernard de Menthon :

La Piéta ; La mort de St Joseph.

Le trésor d’orfèvreries religieuses possède plus de quarante pièces classées. Pièce maîtresse du trésor : « Sainte Marguerite issant du dragon ». A retenir aussi une très précieuse « Monstrance » en argent doré du XVème.

Par ailleurs, la Piéta du XVIème siècle en plâtre sur étoffe

est une des plus émouvantes statues d’art populaire.

Eglise Sainte Marguerite de Lucéram 06440 Lucéram Village Lucéram 06440 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 93 79 46 50 http://www.luceram.com Edifice du XIIIème et XVème siècle.

