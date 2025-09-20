Visite audioguidée : À la découverte de La Cavalerie, cité templière et hospitalière Site templier et hospitalier de La Cavalerie La Cavalerie

Gratuit. Sans réservation. Nombre d’audioguides limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

À la découverte de La Cavalerie, cité templière et hospitalière

Plongez dans l’histoire fascinante de La Cavalerie, village fondé au XIIᵉ siècle par les Templiers du Larzac, puis fortifié au XVe siècle par les chevaliers hospitaliers.

Rendez-vous au point d’accueil pour retirer votre audioguide, et partez pour un voyage à travers les siècles, au cœur d’un patrimoine militaire et religieux exceptionnel.

Au fil de la visite, vous découvrirez :

des ruelles pavées pleines de charme,

de vieux hôtels particuliers,

une surprenante église hospitalière,

et les fortifications restaurées, qui permettent aujourd’hui de parcourir le chemin de ronde.

Site templier et hospitalier de La Cavalerie Rue de la Ville, 12230 La Cavalerie La Cavalerie 12230 Costeraste Aveyron Occitanie 05 65 62 78 73 http://www.lacavalerie.fr Érigé au XIIe siècle par les templiers et renforcé par les chevaliers hospitaliers au XVe siècle, ce village offre une architecture fortifiée remarquable.

Parcourant 220 mètres, le chemin de ronde permet une immersion totale dans l’histoire du site. En prime, cette visite offre des panoramas à couper le souffle sur les magnifiques paysages du Larzac, des Cévennes et du Lévézou. De Montpellier-Béziers: A75, sortie n°47. De Clermont-Ferrand: A 75, sortie n°47. De Millau: D809 (20 km). De Toulouse-Albi: D999.

À la découverte de La Cavalerie, cité templière et hospitalière

