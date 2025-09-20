Visite audioguidée du gouffre géant de Cabrespine Gouffre Géant de Cabrespine Cabrespine

Tarifs : Adulte : 15,20 €, Enfant (13-17 ans) : 13,60 €, Enfant -12ans : Gratuit.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Pour les Journées du patrimoine, offrez-vous une immersion spectaculaire au cœur du Gouffre Géant de Cabrespine…

Avec notre visite audioguidée, explorez librement les merveilles souterraines, à votre rythme :

– Frissonnez sur le Balcon de Verre, suspendu dans le vide, qui fête ses 10 ans

– Émerveillez-vous devant les concrétions spectaculaires du belvédère des disques

– Pénétrez dans la mystérieuse Salle Rouge, parée de cristaux d’aragonite

– Et soyez parmi les premiers à découvrir la Galerie des Cristaux, notre nouveauté 2025

Une aventure minérale inoubliable, entre vertige, beauté et liberté.

Accessible à tous, tout le week-end.

Gouffre Géant de Cabrespine La Cresto, 11160 Cabrespine Cabrespine 11160 Aude Occitanie 0468261420 http://www.gouffre-de-cabrespine.com Le gouffre de Cabrespine est une cavité aménagée ouverte au public. L’entrée artificielle de la cavité s’ouvre au-dessus du village de Cabrespine dans le département de l’Aude, à proximité du pic de Nore, point culminant de la Montagne Noire. Le site n’est pas desservi par les transports en commun. Plusieurs parkings gratuits sur place

