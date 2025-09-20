Visite audioguidée du Musée des Verts Musée des verts Saint-Étienne

Visite audioguidée du Musée des Verts Musée des verts Saint-Étienne samedi 20 septembre 2025.

Visite audioguidée du Musée des Verts 20 et 21 septembre Musée des verts Loire

Gratuit pour les moins de 18 ans, tarif réduit pour les autres (6€ par personne).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Depuis le 20 décembre 2013, le Musée des Verts marque une nouvelle étape dans l’histoire de l’AS Saint-Etienne. Ce club de légende se devait d’être le premier à disposer d’un tel lieu.

Venez découvrir l’histoire de l’AS Saint-Étienne depuis ses origines en passant par ses plus grands exploits. À travers des pièces majeures d’exception, le Musée incarne la fierté des supporters et les valeurs d’un territoire.

Le Musée des Verts expose, depuis le vendredi 29 novembre dernier, des clichés emblématiques de Philippe Masseguin, ancien photographe de l’ASSE.

Cette rétrospective exceptionnelle propose une immersion unique au cœur de près de deux décennies d’histoire du club, à travers une soixantaine de clichés empreints de passion et de nostalgie.

Musée des verts Stade Geoffroy-Guichard (Angle Sud-ouest), 14 rue Paul et Pierre Guichard, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 92 31 80 http://museedesverts.fr Sur 800 m2, dans le Musée des Verts, découvrez la légende de l’Asse au sein du premier Musée en France dédié à un club de football. Amoureux des Verts ou amateurs du ballon rond, l’Asse vous invite à voyager dans la légende : avec près de 500 objets exposés, mais aussi des témoignages et reportages, vous plongez au cœur de l’histoire de l’Asse, ce club légendaire. Naissance du club, les premiers titres, l’épopée des Verts, les poteaux carrés, la finale de la Coupe d’Europe, la victoire en Coupe de la Ligue, des photos et maillots de l’Asse… l’émotion est totale au Musée des Verts. Au premier étage de l’Angle Sud-Ouest du Stade Geoffroy-Guichard, un ascenseur est disponible pour les personnes à mobilité réduite. Parking P8 bis en face du Musée. Arrêt de tramway T1 (Solaure/Hopital nord) et T2 (Gare de Chateaucreux/Terrasse) : »Geoffroy-Guichard » à 300 mètres.

Association ASSE-Musée des Verts