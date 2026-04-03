Soorts-Hossegor

Visite audioguidée Visite de la Place des Landais d’Hossegor avec Kevin Laussu

Place des Basques Soorts-Hossegor Landes

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 15:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Découvrez l’âme festive et architecturale de la Place des Landais à Hossegor, à travers une visite audioguidée commentée par Kevin Laussu.

Découvrez l’âme festive et architecturale de la Place des Landais à Hossegor, à travers une visite audioguidée commentée par Kevin Laussu. Entre océan et pinède, ce lieu emblématique incarne l’esprit balnéaire et l’essor du tourisme et de la culture surf.

Au fil du parcours, explorez son histoire et son rôle de lieu de rencontre incontournable. Découvrez aussi les codes de l’architecture basco-landaise façades blanches, colombages colorés, toitures en pente et ouvertures tournées vers l’océan.

Véritable cœur du front de mer, la place évolue au rythme des saisons et des événements. Une immersion entre patrimoine, urbanisme et art de vivre pour comprendre le charme unique d’Hossegor.

Point de rendez-vous Place des Basques (en haut de la Place des Landais). .

Place des Basques Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 79 00 tourisme@hossegor.fr

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English : Visite audioguidée Visite de la Place des Landais d’Hossegor avec Kevin Laussu

Discover the festive and architectural soul of Hossegor?s Place des Landais, through an audio tour with commentary by Kevin Laussu.

L’événement Visite audioguidée Visite de la Place des Landais d’Hossegor avec Kevin Laussu Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Hossegor