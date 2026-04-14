Visite autonome au Millennium Park, Millennium Park, St Helier

Visite autonome au Millennium Park 5 – 7 juin Millennium Park

Entrée gratuite – parc public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:30:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:30:00+02:00 – 2026-06-07T21:00:00+02:00

La conception moderne du parc vise à répondre aux besoins de la communauté et comprend les caractéristiques suivantes :

parc formel

caractéristiques d’eau interactives, y compris le rideau d’eau

sculptures

grande zone d’herbe adaptée aux pique-niques

aire de jeux adaptée aux tout-petits et aux enfants jusqu’à 12 ans

zone de pétanque

zone d’entraînement de balle

toilettes (y compris les toilettes pour personnes handicapées et les installations pour changer les bébés)

accessible en fauteuil roulant

café à proximité

30 minutes Wi-Fi gratuit

Restrictions :

Restrictions : Les chiens ne sont autorisés que s’ils sont tenus en laisse à tout moment et s’ils sont confinés aux limites des sentiers pédestres.

les vélos peuvent être promenés dans le parc mais pas utilisés

Millennium Park 1 Gas Pl, St Helier, JE2 4LJ St Helier JE1 4HB Vingtaine de Bas du Mont au Prêtre 0044 1534 445509 https://www.gov.je/Leisure/ParksGardens/Pages/MillenniumTownPark.aspx La conception moderne du parc vise à répondre aux besoins de la communauté et comprend les caractéristiques suivantes :

* parc formel

* caractéristiques d’eau interactives, y compris le rideau d’eau

* sculptures

* grande zone d’herbe adaptée aux pique-niques

* aire de jeux adaptée aux tout-petits et aux enfants jusqu’à 12 ans

* zone de pétanque

* zone d’entraînement de balle

* toilettes (y compris les toilettes pour personnes handicapées et les installations pour changer les bébés)

* accessible en fauteuil roulant

* café à proximité

* 30 minutes Wi-Fi gratuit L’entrée principale du parc est à l’extrémité nord de la rue Bath.

Entrées alternatives :

* Oxford Road

* Robin Place

* Tunnel Street

* L’Avenue et Dolmen du Pré des Lumières

Restrictions :

* les chiens ne sont autorisés que s’ils sont gardés en laisse à tout moment et s’ils sont tenus aux confins des sentiers pédestres

* les vélos peuvent être promenés dans le parc mais pas utilisés

Parking : Il n’y a pas de parking à côté du site, mais Minden Place (type de paiement : paycards ou PayByPhone) est à proximité.

La conception moderne du parc vise à répondre aux besoins de la communauté et comprend les caractéristiques suivantes :

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