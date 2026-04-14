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Visite autonome au Millennium Park, Millennium Park, St Helier

Visite autonome au Millennium Park, Millennium Park, St Helier

Visite autonome au Millennium Park, Millennium Park, St Helier vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Millennium Park

Adresse : 1 Gas Pl, St Helier, JE2 4LJ

Ville : JE1 4HB St Helier

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Entrée gratuite - parc public

Visite autonome au Millennium Park 5 – 7 juin Millennium Park

Entrée gratuite – parc public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T08:30:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T08:30:00+02:00 – 2026-06-07T21:00:00+02:00

La conception moderne du parc vise à répondre aux besoins de la communauté et comprend les caractéristiques suivantes :

  • parc formel
  • caractéristiques d’eau interactives, y compris le rideau d’eau
  • sculptures
  • grande zone d’herbe adaptée aux pique-niques
  • aire de jeux adaptée aux tout-petits et aux enfants jusqu’à 12 ans
  • zone de pétanque
  • zone d’entraînement de balle
  • toilettes (y compris les toilettes pour personnes handicapées et les installations pour changer les bébés)
  • accessible en fauteuil roulant
  • café à proximité
  • 30 minutes Wi-Fi gratuit
    Restrictions :
  • Les chiens ne sont autorisés que s’ils sont tenus en laisse à tout moment et s’ils sont confinés aux limites des sentiers pédestres.
  • les vélos peuvent être promenés dans le parc mais pas utilisés

Millennium Park 1 Gas Pl, St Helier, JE2 4LJ St Helier JE1 4HB Vingtaine de Bas du Mont au Prêtre 0044 1534 445509 https://www.gov.je/Leisure/ParksGardens/Pages/MillenniumTownPark.aspx La conception moderne du parc vise à répondre aux besoins de la communauté et comprend les caractéristiques suivantes :
* parc formel
* caractéristiques d’eau interactives, y compris le rideau d’eau
* sculptures
* grande zone d’herbe adaptée aux pique-niques
* aire de jeux adaptée aux tout-petits et aux enfants jusqu’à 12 ans
* zone de pétanque
* zone d’entraînement de balle
* toilettes (y compris les toilettes pour personnes handicapées et les installations pour changer les bébés)
* accessible en fauteuil roulant
* café à proximité
* 30 minutes Wi-Fi gratuit L’entrée principale du parc est à l’extrémité nord de la rue Bath.
Entrées alternatives :
* Oxford Road
* Robin Place
* Tunnel Street
* L’Avenue et Dolmen du Pré des Lumières
Restrictions :
* les chiens ne sont autorisés que s’ils sont gardés en laisse à tout moment et s’ils sont tenus aux confins des sentiers pédestres
* les vélos peuvent être promenés dans le parc mais pas utilisés
Parking : Il n’y a pas de parking à côté du site, mais Minden Place (type de paiement : paycards ou PayByPhone) est à proximité.
La conception moderne du parc vise à répondre aux besoins de la communauté et comprend les caractéristiques suivantes :

©StatesOfJersey

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