Visite autonome du Château d’Estaing et du musée sur Valéry Giscard-d’Estaing Château d’Estaing Estaing

Visite autonome du Château d’Estaing et du musée sur Valéry Giscard-d’Estaing 20 et 21 septembre Château d’Estaing Aveyron

Tarif : 2€ par adulte. 1€ par enfant, étudiant et personne en situation de handicap.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite — Château et exposition Valéry Giscard d’Estaing

Découvrez les salles restaurées et aménagées depuis 2005, et accédez à la cour haute ainsi qu’à la terrasse, offrant de superbes vues sur les toits du village et la rivière Lot.

En parcourant les différents niveaux intérieurs et extérieurs, vous pourrez admirer les résultats des restaurations et visiter l’exposition : « Valéry Giscard d’Estaing, un homme au service de la France et de l’Europe ».

Château d’Estaing Place Francois Annat, 12190 Estaing, France Estaing 12190 Aveyron Occitanie 0565447224 https://www.chateaudestaing.org Première référence de la baronnie en 1028. Construction puis remaniements du château aux XVe, XVIe et XVIIe siècles. En 1789, le château n’échappe pas au vandalisme de la Révolution. A cette époque, les écussons sont grattés, le château pillé et les bâtiments confisqués. En 1836, le château accueille les sœurs Saint-Joseph. En 1930, construction d’une chapelle près de celle des seigneurs d’Estaing (XVe siècle). Après la Seconde guerre mondiale, le château se transforme en maison de retraite pour religieuses. Le château est constitué de bâtiments de hauteurs différentes organisés autour d’une terrasse. Ouvert du 1er avril au 2 novembre, du mardi au dimanche et les jours fériés.

