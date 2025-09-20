Visite autonome et ludique du parc de sculptures en famille Hangar Y Meudon

Enfants accompagnés à partir de 6 ans

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Et si vous partiez en exploration en famille ? Le livret-jeu du Hangar Y vous invite à une promenade ludique au cœur du parc de sculptures. Jeux d’observation, dessins, petites missions créatives… Une belle manière de regarder autrement les œuvres qui jalonnent le paysage et d’aiguiser son regard sur l’art en s’amusant.

Lieu : Retrait des livrets au kiosque-billetterie

Plus d’infos : https://hangar-y.com/evenement/journees-du-patrimoine-2025/

Hangar Y 9 avenue de Trivaux 92190 Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France https://hangar-y.com/ https://www.tiktok.com/@hangar_y_?lang=fr;https://www.instagram.com/hangar_y_/;https://www.facebook.com/hangaryofficiel/;https://fr.linkedin.com/company/hangar-y [{« link »: « https://hangar-y.com/evenement/journees-du-patrimoine-2025/ »}] Espace monumental d’exception laissé en friche pendant des décennies, le Hangar Y a ouvert officiellement ses portes au printemps 2023 après de nombreux mois de travaux.

Le Hangar Y devient une nouvelle destination culturelle, à la croisée des arts, des sciences et de la nature, accessible à

tous les publics. Basé sur un site naturel de 9 hectares, à la lisière de la forêt de Meudon, le Hangar Y, monument classé et site mythique de l’aéronautique, propose une programmation conçue comme une exploration de thèmes universels vus par le prisme des artistes. Se rendre au Hangar Y : Bus 169 – 289 – 389 RER C « Meudon Val-Fleury » Ligne N « Meudon » En voiture Route D 406 En vélib’ station « Meudon Val Fleury »

Services au Hangar Y : Parking voitures, vélos et trottinettes Restaurant Aire de jeux

Visite libre

