Visite autour de Barèges Petit Jardin Barèges

Visite autour de Barèges Petit Jardin Barèges lundi 1 septembre 2025.

Visite autour de Barèges

Petit Jardin BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-01 15:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

Date(s) :

2025-09-01

Tous les mardis, excursion assez facile, tous publics.

.

Petit Jardin BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00

English :

Every Tuesday, easy tour for all ages.

German :

Jeden Dienstag, recht einfache Exkursion, alle Altersgruppen.

Italiano :

Ogni martedì, tour abbastanza facile per tutte le età.

Espanol :

Todos los martes, recorrido bastante fácil para todas las edades.

L’événement Visite autour de Barèges Barèges a été mis à jour le 2025-08-28 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65