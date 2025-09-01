Visite autour de Barèges Petit Jardin Barèges
Petit Jardin BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2025-09-01 15:00:00
fin : 2025-10-31 18:00:00
2025-09-01
Tous les mardis, excursion assez facile, tous publics.
Petit Jardin BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00
English :
Every Tuesday, easy tour for all ages.
German :
Jeden Dienstag, recht einfache Exkursion, alle Altersgruppen.
Italiano :
Ogni martedì, tour abbastanza facile per tutte le età.
Espanol :
Todos los martes, recorrido bastante fácil para todas las edades.
