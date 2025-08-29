Visite autour de Petit-Mars, Petit-mars, Petit-Mars

Informations pratiques

Visite autour de Petit-Mars Vendredi 18 septembre, 09h00 Petit-mars Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Dans la continuité des expéditions régionales proposées par l’Ardepa tout au long de l’année mettant en valeur les ressources locales des Pays de la Loire, cette journée de visite s’inscrit cette fois-ci dans le cadre du programme OFF “Autour de la terre crue” du Voyage à Nantes. De Juillet à Septembre 2026, une série d’événements valorisant la mise en œuvre de la terre crue dans la construction est ainsi organisée par le Collectif des Terreux Armoricains. À cette occasion, l’Ardepa, le CTA et de nombreux partenaires exploreront diverses techniques de construction en terre crue présentes sur le territoire ligérien par le biais de visites architecturales, historiques, contemporaines et paysagères.

Le vendredi 18 septembre, une journée de visites dans la Communauté de Communes Erdre et Gesvres vous invite à découvrir le paysage de marais tourbeux, autrefois exploité pour la production de tourbe combustible et aujourd’hui protégé en zone Natura 2000. En lien avec ce patrimoine géologique local, vous découvrirez, sur les communes de Petit-Mars et des Touches, comment la ressource terre est aujourd’hui mobilisée dans des projets de construction et de réhabilitation.

Le programme prévisionnel de la journée* articulera :

• Une balade paysagère dans les Tourbières et le marais de Mazerolles afin de découvrir le fonctionnement de ce paysage humide artificiel favorisant la formation de tourbe, un sol composé de matière organique en décomposition, véritable réservoir de biodiversité

• La visite d’opérations architecturales à Petit-Mars utilisant la terre locale :

– en enduits intérieurs dans la rénovation d’une maison individuelle réalisée par l’architecte Hélène Houpert et les entreprises d’écoconstruction Caracterre et COPANO

– en enduits terre intérieurs et extérieurs, ainsi que pour des cloisons en brique de terre crue, sur une opération de plus grande ampleur avec la visite du Pôle Enfance Jeunesse, conçu par l’agence Guinée*Potin aux côtés de maçon·nes terre crue qui ont animé des chantiers participatifs avec la structure de réinsertion AIRE.

• Des interventions architecturales en terre sur du bâti existant aux Touches visant à améliorer le confort thermique, notamment via l’utilisation de terre allégée ou terre-chanvre projetée

*Le programme détaillé de la journée est en cours de construction

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Infos pratiques :

• visite gratuite, sur inscription

• Pour l’aller : des bus Aléop effectuent le trajet depuis Nantes (Haluchères) jusqu’à Saint-Mars-du-Désert

• Pour le retour : des tram-train effectuent le trajet depuis Nort-sur-Erdre jusqu’à Nantes

• Le reste du transport des participant·es, entre les différents lieux, est pris en charge par les organisateurs. Un bus dédié à la visite organisera les déplacements Saint-Mars-du-Désert > Petit-Mars > Les Touches > Nort-sur-Erdre

• Possibilité d’effectuer la boucle de visite avec son propre véhicule.

• Possibilité de s’inscrire sur la totalité ou partie de la journée de visite (merci de le préciser dans le formulaire)

• Repas sous forme de pique-nique à anticiper par les participant-es

• Retrouvez le programme complet du OFF “Autour de la terre crue” du Voyage à Nantes sur instagram @off.van.terrecrue

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Terre crue et paysages des tourbières – Vendredi 18 septembre 2026, journée

Stéphane Chalmeau_Guinée*Potin