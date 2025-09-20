Visite autour des maisons reconstruites 69 rue du cleux 02290 Ressons-le-Long Ressons-le-Long

Une balade causerie autour » des maisons traditionnelles et les maisons reconstruites après la seconde guerre mondiale » lors d’ une déambulation dans le village de Montois à Gorgny, parsemée de témoignages des habitants ou des descendants ayant vu leur maison détruite.

Journées européennes du patrimoine 2025

D.Lhotte