Visite autour du vocabulaire de l’architecture « Dis-moi…comment ça s’appelle ? » Samedi 20 septembre, 14h30, 15h45, 17h00 Collégiale Saint-Barthélémy Oise

Visite gratuite. Limité à 15 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00+ – 2025-09-20T15:30:00+

Fin : 2025-09-20T17:+ – 2025-09-20T18:+

Découvrez le vocabulaire de l’architecture à travers le patrimoine beauvaisien, lors de cette visite proposée par le service archéologique municipal de Beauvais !

Départ : ancienne collégiale Saint-Barthélémy, rue Saint-Pierre à Beauvais

Public : adultes

Collégiale Saint-Barthélémy Rue Saint-Pierre 60000 Beauvais Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

© Service archéologique municipal de Beauvais