Visite aux chandelles de l’Abbaye de Mortemer – Lisors, 24 mai 2025 21:30, Lisors.

Eure

Visite aux chandelles de l’Abbaye de Mortemer D715 Lisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 21:30:00

fin : 2025-05-24 23:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Visite aux chandelles de l’abbaye de Mortemer le samedi 24 mai !

À la nuit tombée , découvrez ce site envoûtant à l’atmosphère si particulière en vous promenant munis d’une lampe torche dans les ruines de l’église, dans le cloître et autour des étangs brumeux.

Votre visite commencera par l’ambiance chaleureuse du palais abbatial éclairé aux chandelles puis vous descendrez dans le Musée des légendes pour enfin vous enfoncer dans la nuit à la découverte des extérieurs.

La célèbre chambre rose sera également ouverte aux plus téméraires de nos visiteurs.

Visite nocturne le samedi 24 mai de 21h30 à 23h

8,50€ pour les adultes 6,50€ pour les enfants

Abbaye de Mortemer 27440 Lisors

N’oubliez pas vos lampes torches

Il n’est pas nécessaire de réserver au préalable, billetterie sur place ouverte de 21h30 à 22h30.

Renseignements:

Tel: 06.12.16.13.12/ 06.71.75.48.84

Visite aux chandelles de l’abbaye de Mortemer le samedi 24 mai !

À la nuit tombée , découvrez ce site envoûtant à l’atmosphère si particulière en vous promenant munis d’une lampe torche dans les ruines de l’église, dans le cloître et autour des étangs brumeux.

Votre visite commencera par l’ambiance chaleureuse du palais abbatial éclairé aux chandelles puis vous descendrez dans le Musée des légendes pour enfin vous enfoncer dans la nuit à la découverte des extérieurs.

La célèbre chambre rose sera également ouverte aux plus téméraires de nos visiteurs.

Visite nocturne le samedi 24 mai de 21h30 à 23h

8,50€ pour les adultes 6,50€ pour les enfants

Abbaye de Mortemer 27440 Lisors

N’oubliez pas vos lampes torches

Il n’est pas nécessaire de réserver au préalable, billetterie sur place ouverte de 21h30 à 22h30.

Renseignements:

Tel: 06.12.16.13.12/ 06.71.75.48.84 .

D715

Lisors 27440 Eure Normandie +33 2 32 49 54 37 mortemer@orange.fr

English : Visite aux chandelles de l’Abbaye de Mortemer

Candlelight tour of Mortemer Abbey on Saturday, May 24!

As night falls, discover this enchanting site with its very special atmosphere as you stroll with a flashlight through the church ruins, the cloister and around the misty ponds.

Your tour begins in the warm ambience of the candlelit abbey palace, then descends into the Museum of Legends, before heading off into the night to explore the exterior.

The famous pink room will also be open to the most adventurous of our visitors.

Evening visit Saturday, May 24, 9.30-11pm

8.50? for adults 6.50? for children

Mortemer Abbey 27440 Lisors

Don’t forget your flashlight!

No need to book in advance, ticket office on site open from 9:30 pm to 10:30 pm.

For further information, please contact

Tel: 06.12.16.13.12/ 06.71.75.48.84

German :

Candlelight-Tour durch die Abtei von Mortemer am Samstag, den 24. Mai!

Entdecken Sie bei Einbruch der Dunkelheit diese bezaubernde Stätte mit ihrer ganz besonderen Atmosphäre, indem Sie mit einer Taschenlampe durch die Ruinen der Kirche, den Kreuzgang und um die nebligen Teiche herum spazieren.

Ihr Besuch beginnt in der warmen Atmosphäre des mit Kerzenlicht beleuchteten Abteipalastes, führt Sie dann hinunter in das Museum der Legenden und schließlich in die Nacht, um die Außenanlagen zu erkunden.

Auch das berühmte rosa Zimmer steht den mutigsten Besuchern offen.

Nachtbesichtigung am Samstag, den 24. Mai von 21:30 bis 23:00 Uhr

8,50 ? für Erwachsene 6,50 ? für Kinder

Abtei von Mortemer 27440 Lisors

Taschenlampen nicht vergessen

Eine vorherige Reservierung ist nicht erforderlich, der Kartenverkauf ist von 21:30 bis 22:30 Uhr geöffnet.

Für weitere Informationen:

Tel.: 06.12.16.13.12/ 06.71.75.48.84

Italiano :

Sabato 24 maggio, visita a lume di candela dell’Abbazia di Mortemer!

Al calar della notte, scoprite questo sito incantevole dall’atmosfera molto particolare passeggiando con una torcia tra le rovine della chiesa, il chiostro e i laghetti nebbiosi.

La visita inizierà nella calda atmosfera del palazzo abbaziale, illuminato a lume di candela, per poi scendere nel Museo delle Leggende e infine scendere nella notte per scoprire il mondo esterno.

Anche la famosa stanza rosa sarà aperta ai visitatori più avventurosi.

Visita serale sabato 24 maggio dalle 21.30 alle 23.00

8,50 per gli adulti 6,50 per i bambini

Abbazia di Mortemer 27440 Lisors

Non dimenticate la torcia!

Non è necessario prenotare in anticipo, la biglietteria è aperta dalle 21.30 alle 22.30.

Per ulteriori informazioni, contattare

Tel: 06.12.16.13.12/ 06.71.75.48.84

Espanol :

El sábado 24 de mayo, visita de la abadía de Mortemer a la luz de las velas

Al caer la noche, descubra este lugar encantador con un ambiente muy especial paseando con una antorcha por las ruinas de la iglesia, el claustro y alrededor de los estanques neblinosos.

Su visita comenzará en el cálido ambiente del palacio abacial, iluminado por la luz de las velas, antes de descender al Museo de Leyendas y, finalmente, descender a la noche para descubrir el mundo exterior.

La famosa sala rosa también estará abierta a los más aventureros.

Visita nocturna el sábado 24 de mayo de 21h30 a 23h00

8,50 ¤ adultos 6,50 ¤ niños

Abadía de Mortemer 27440 Lisors

No olvide su linterna

No es necesario reservar con antelación, taquilla abierta de 21.30 a 22.30 h.

Para más información, diríjase a

Tel.: 06.12.16.13.12/ 06.71.75.48.84

L’événement Visite aux chandelles de l’Abbaye de Mortemer Lisors a été mis à jour le 2025-05-13 par Office de Tourisme Lyons Andelle