Visite aux chandelles Château de Careil Guérande

Visite aux chandelles Château de Careil Guérande jeudi 30 octobre 2025.

Visite aux chandelles

Château de Careil 33 rue du Château de Careil Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 17:00:00

fin : 2025-10-30 18:00:00

Date(s) :

2025-10-30

Le château de Careil vous propose une visite aux chandelles pour découvrir l’histoire de ce monument autrement.

Guidé par un personnage en costume du XVIIème, vous traverserez les salles entièrement meublées du château éclairées de bougies. Votre guide évoquera la riche histoire des lieux, des meubles et de ses habitants dans un français aux tonalités anciennes. .

Château de Careil 33 rue du Château de Careil Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 81 37 00 68 chateau@careil.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite aux chandelles Guérande a été mis à jour le 2025-10-17 par ADT44