Visite aux flambeaux à la Commanderie templière d’Arville

1, allée de la Commanderie Arville Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 17:30:00

fin : 2025-12-29 19:00:00

Date(s) :

2025-12-27 2025-12-29 2025-12-30

Visite aux flambeaux à la Commanderie d’Arville. Les portes de la commanderie templière sont exceptionnellement ouvertes certaines soirées…

Visite aux flambeaux à la Commanderie templière d’Arville. Munis de flambeaux, les visiteurs sont plongés dans une atmosphère étrange, alors que les ombres s’allongent à la lueur des torches et que la nuit enveloppe les bâtiments. Compléments d’histoire et récits d’anecdotes émaillent cette découverte si particulière conduite par un médiateur de la commanderie. La visite est suivie d’un moment de partage autour d’un verre. 12 .

1, allée de la Commanderie Arville Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 75 41 contact@commanderie-arville.com

English :

Torchlight visit to the Commandery of Arville. The doors of the Templar Commandery are exceptionally open on certain evenings…

German :

Besuch bei Fackeln in der Commanderie d’Arville. Die Türen der Templer-Komturei sind an bestimmten Abenden ausnahmsweise geöffnet…

Italiano :

Visita con fiaccolata alla Commenda di Arville. Le porte della Commenda Templare sono eccezionalmente aperte in alcune serate…

Espanol :

Visita con antorchas a la Comandancia de Arville. Las puertas de la Comandancia de los Templarios se abren excepcionalmente en ciertas noches…

L’événement Visite aux flambeaux à la Commanderie templière d’Arville Couëtron-au-Perche a été mis à jour le 2025-08-12 par OT Collines du Perche