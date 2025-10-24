Visite aux flambeaux de la bastide Bastides en fête Monpazier

Visite aux flambeaux de la bastide Bastides en fête

Place des Cornières Monpazier Dordogne

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

2025-10-24

19h remise des clefs de la ville.

19h30 annonce de la programmation de Bastides en fête puis visite aux flambeaux animée par l’Office de Tourisme.

20h30 apéritif en musique (animation musicale Cie L’Arbre Fée) avec un stand de nourriture proposé par le restaurant Le Croquant.

Vin d’honneur offert par la mairie. .

Place des Cornières Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 12 12

