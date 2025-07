Visite aux Flambeaux de la Cité Médiévale de Gourdon Gourdon

Visite aux Flambeaux de la Cité Médiévale de Gourdon

Venez percer les mystères de la nuit accompagnés de notre guide pour une déambulation à la lumière des flambeaux dans la cité médiévale. Parée de ces feux Gourdon se dévoile…

RDV à l’Office de Tourisme à 21h15 pour un départ à 21h30

Durée de la visite 1h30

Les adultes et ados seront munis d’un flambeau,

Les enfant de plus de 4 ans d’un lampion … pour une visite découverte aux milles reflets et couleurs !

Sur réservation, visite soumise à quotas minimum et maximum. 25 .

Cité médiévale Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 27 52 50

Come and unravel the mysteries of the night accompanied by our guide for a torchlight stroll through the medieval city. Adorned with these fires Gourdon reveals himself…

Entdecken Sie die Geheimnisse der Nacht in Begleitung unseres Führers bei einem Spaziergang im Fackelschein durch die mittelalterliche Stadt. Mit diesen Feuern geschmückt enthüllt sich Gourdon…

Venite a scoprire i misteri della notte accompagnati dalla nostra guida per una passeggiata a lume di torcia nella città medievale. Adornata da queste luci, Gourdon si rivela…

Venga a descubrir los misterios de la noche acompañado de nuestro guía para un paseo con antorchas por la ciudad medieval. Adornado con estas luces, Gourdon se revela…

