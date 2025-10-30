VISITE AUX FLAMBEAUX D’HALLOWEEN Cucugnan

VISITE AUX FLAMBEAUX D’HALLOWEEN Cucugnan jeudi 30 octobre 2025.

VISITE AUX FLAMBEAUX D’HALLOWEEN

Cucugnan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 18:30:00

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

La nuit d’Halloween vous ouvre ses bras pour une visite aux flambeaux du château de Quéribus.

Toutes les créatures sont les bienvenues !

Uniquement sur réservation 30 personnes maximum

Visite aux flambeaux en supplément du billet d’entrée du château.

.

Cucugnan 11350 Aude Occitanie +33 4 68 45 03 69 communication@cucugnan.fr

English :

Halloween night opens its arms to you for a torchlit tour of the Château de Quéribus.

All creatures are welcome!

Reservations required for a maximum of 30 people

Torchlight tour in addition to castle admission.

German :

Die Halloween-Nacht öffnet ihre Arme für eine Fackelführung durch das Schloss Quéribus.

Alle Kreaturen sind herzlich willkommen!

Nur mit Reservierung Maximal 30 Personen

Fackelführung zusätzlich zur Eintrittskarte für das Schloss.

Italiano :

La notte di Halloween vi apre le braccia per un tour illuminato dalle fiaccole del Castello di Quéribus.

Tutte le creature sono benvenute!

Prenotazione obbligatoria per un massimo di 30 persone

La visita con le fiaccole si aggiunge all’ingresso al castello.

Espanol :

La noche de Halloween le abre sus brazos para una visita con antorchas al Castillo de Quéribus.

¡Todas las criaturas son bienvenidas!

Reserva obligatoria para un máximo de 30 personas

La visita con antorchas es un suplemento a la entrada al castillo.

L’événement VISITE AUX FLAMBEAUX D’HALLOWEEN Cucugnan a été mis à jour le 2025-10-22 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières & Salanque