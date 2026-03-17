VISITE AUX LAMPIONS À AURIAC-SUR-VENDINELLE

Auriac-sur-Vendinelle Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 21:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Visitez Auriac-sur-Vendinelle le mercredi 15 juillet à 21h à la lueur des lampions en compagnie d’un guide de l’Office de Tourisme.

Construit dès le XIème siècle, Auriac-sur-Vendinelle marque les esprits grâce à son surprenant clocher carré fortifié. Découvrez les trésors patrimoniaux qui entourent ce lieu hors du commun.

Rendez-vous mercredi 15 juillet à 21h

Tarifs 7€ par adulte et 5€ par enfant de 5 à 15 ans

Uniquement sur réservation places limitées

Inscriptions au 05 62 57 09 68 accueil@lauragaistourisme.fr 5 .

Auriac-sur-Vendinelle 31460 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 57 09 68 accueil@lauragaistourisme.fr

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English :

Take a lantern-lit tour of Auriac-sur-Vendinelle on Wednesday July 15 at 9pm, accompanied by a guide from the Tourist Office.

L’événement VISITE AUX LAMPIONS À AURIAC-SUR-VENDINELLE Auriac-sur-Vendinelle a été mis à jour le 2026-03-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE