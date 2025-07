VISITE AUX LAMPIONS DE LA GARDE-GUÉRIN Prévenchères

la Garde-Guérin Prévenchères Lozère

22 juillet 2025 21:00:00

5 août 2025

22 juillet 2025, 5 août 2025, 19 août 2025

Visite aux lampions du village de La Garde-Guérin

Rendez-vous au Point Rencontre des visites à l'entrée du village .

Chaque année, l'association G.A.R.D.E propose une série d'événements.

Ils sont ouverts à tous, sans réservation.

5€ Gratuit pour les moins de 12 ans

la Garde-Guérin Prévenchères 48800 Lozère Occitanie +33 6 74 97 22 32 lagardeguerin@gmail.com

English :

Lantern-lit tour of the village of La Garde-Guérin

Meet at the tour meeting point at the entrance to the village.

Every year, the association G.A.R.D.E offers a series of events.

They are open to all, without reservation.

German :

Laternenrundgang durch das Dorf La Garde-Guérin

Treffpunkt am Treffpunkt der Besichtigungen am Eingang des Dorfes .

Jedes Jahr bietet der Verein G.A.R.D.E eine Reihe von Veranstaltungen an.

Sie sind für alle offen, eine Reservierung ist nicht erforderlich.

Italiano :

Visita del villaggio di La Garde-Guérin illuminato dalle lanterne

Ritrovo al punto di incontro dei visitatori all’ingresso del villaggio.

L’associazione G.A.R.D.E organizza ogni anno una serie di eventi.

Sono aperti a tutti, senza prenotazione.

Espanol :

Visita del pueblo de La Garde-Guérin a la luz de las linternas

Encuentro en el punto de encuentro de visitantes a la entrada del pueblo.

Cada año, la asociación G.A.R.D.E organiza una serie de eventos.

Están abiertas a todos, sin reserva previa.

