Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

VISITE AUX LAMPIONS DE SAINT-NICOLAS À LA CITÉ PLANTAGENÊT SPÉCIAL NOËL Maison du Pilier-Rouge Le Mans

VISITE AUX LAMPIONS DE SAINT-NICOLAS À LA CITÉ PLANTAGENÊT SPÉCIAL NOËL Maison du Pilier-Rouge Le Mans mardi 23 décembre 2025.

VISITE AUX LAMPIONS DE SAINT-NICOLAS À LA CITÉ PLANTAGENÊT SPÉCIAL NOËL

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 17:00:00
fin : 2025-12-23 18:30:00

Date(s) :
2025-12-23

La nuit, les lumières oscillantes de vos lampions voilent de mystère les rues du quartier Saint-Nicolas et de la cité Plantagenêt.
Découvrez son histoire truffée d’anecdotes où s’entremêlent mythes et réalités.
Votre guide sera Isabelle Noyer
Départ 17h (option à 19h), Maison du Pilier-Rouge   .

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement VISITE AUX LAMPIONS DE SAINT-NICOLAS À LA CITÉ PLANTAGENÊT SPÉCIAL NOËL Le Mans a été mis à jour le 2025-11-18 par CDT72