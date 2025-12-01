VISITE AUX LAMPIONS DE SAINT-NICOLAS À LA CITÉ PLANTAGENÊT SPÉCIAL NOËL Maison du Pilier-Rouge Le Mans
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 6 – 6 – 8 EUR
Début : 2025-12-23 17:00:00
fin : 2025-12-23 18:30:00
2025-12-23
La nuit, les lumières oscillantes de vos lampions voilent de mystère les rues du quartier Saint-Nicolas et de la cité Plantagenêt.
Découvrez son histoire truffée d’anecdotes où s’entremêlent mythes et réalités.
Votre guide sera Isabelle Noyer
Départ 17h (option à 19h), Maison du Pilier-Rouge .
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30
