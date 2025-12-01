Visite aux lampions Féeries d’hiver RDV à la Maison des têtes Valence

RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-12-19 17:30:00

fin : 2025-12-19 17:30:00

2025-12-19

À la tombée de la nuit, participez en famille ou entre amis à une visite illuminée aux lampions à travers le centre ancien et imprégnez-vous de l’histoire des lieux dans l’ambiance magique des festivités de Noël.

RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

As night falls, take part in a lantern-lit tour of the old town with family and friends, and soak up the history of the area in the magical atmosphere of Christmas festivities.

German :

Nehmen Sie bei Einbruch der Dunkelheit mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden an einer Lampionfahrt durch das alte Zentrum teil, bei der Sie die Geschichte der Stadt in der magischen Atmosphäre der Weihnachtszeit erleben können.

Italiano :

Al calar della notte, unitevi alla famiglia o agli amici per un tour del centro storico illuminato dalle lanterne e immergetevi nella storia della zona nella magica atmosfera delle feste natalizie.

Espanol :

Al caer la noche, únase a su familia o amigos en una visita iluminada con farolillos por el casco antiguo de la ciudad y empápese de la historia de la zona en el ambiente mágico de las fiestas navideñas.

