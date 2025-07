Visite aux lanternes Ervy-le-Châtel

Samedi 19 juillet ERVY LE CHÂTEL Visite aux lanternes. A 20h. Organisée par l’Office de Tourisme Othe-Armance. Découvrez le riche patrimoine de cette Petite Cité de Caractère à la tombée de la nuit. Quelques animations et surprises viendront pimenter cette visite ! Tarif adulte 5 €, enfant de 5 à 12 ans 2 €, gratuit 5 ans. Pour toutes les visites et animations inscription obligatoire au +33 (0)3 25 70 04 45 ou +33 (0)3 25 40 97 22 ot@tourisme-othe-armance.com et sur www.tourisme-chaource-othe-armance.com 5 .

Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est +33 3 25 40 97 22 ot@tourisme-othe-armance.com

