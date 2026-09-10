Visite avec audio description La Bibliothèque d’étude et du patrimoine, temple de la connaissance, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Toulouse

Informations pratiques

Visite avec audio description La Bibliothèque d’étude et du patrimoine, temple de la connaissance Vendredi 18 septembre, 17h30 Bibliothèque d’étude et du patrimoine Haute-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée des Augustins s’associe à la Bibliothèque d’étude et du patrimoine pour proposer une découverte adaptée aux personnes malvoyantes et non-voyantes.

Partez à la découverte de l’histoire de ce haut lieu de culture et explorez la remarquable façade de la bibliothèque à travers la fabuleuse frise sculptée par Sylvestre Clerc. Une visite sensorielle qui révèle toute la richesse artistique et symbolique de cet édifice.

Bibliothèque d’étude et du patrimoine 1 Rue de Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0562276666 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-augustins.toulouse.fr/content »}] Bibliothèque construite à l’emplacement de l’ancien couvent des Carmélites, de 1932 à 1935. L’origine de la bibliothèque peut être attribuée à Lomènie de Brienne qui rassemble les fonds de la bibliothèque des Jésuites en 1782. Elle s’accroît à la Révolution en incluant les bibliothèques monastiques puis les fonds de collections privées, et enfin les volumes de la bibliothèque du clergé en 1866. Les trois corps de bâtiments définissent les fonctions de la bibliothèque. Un premier corps abrite les services administratifs. Le second, relié au premier par un vestibule, constitue la salle de lecture, éclairée par une coupole. Un troisième se situe dans le prolongement du précédent et sert de magasin de livres sur six niveaux. Différents artistes toulousains réalisent fresques (Marc Saint-Saens), fontaines (Parayre), bas-reliefs (Sylvestre Clerc), tableaux (Edouard Bouillères) et vitrail (Rapp). L’ensemble du bâtiment est orné de motifs en ferronnerie. Métro : Capitole (ligne A) Métro : Jeanne d’Arc (ligne B) Gare bus : station Jeanne d’Arc : bus 1, 14, 15, 23, 29, 39, 45, 70 VélôToulouse : station Perigord n° 14

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le musée des Augustins s’associe à la Bibliothèque d’études et du patrimoine pour faire découvrir la façade de ce haut lieu de culture aux mal et…

©Mairie de Toulouse, musée des Augustins. Cliché Daniel Martin